Der Börsencrash am vergangenen Montag hat noch einmal deutlich gemacht, dass die Finanzwelt an niedrigen Zinsen hängt. Auch der Immobilienmarkt ist davon betroffen, denn die Zinsentwicklung hat die Immobilienpreise kräftig steigen lassen. Der Crash am Montag ist ein Warnsignal an alle Anleger gewesen. Nicht allein, weil der Ausverkauf durch einsetzende Computerprogramme verstärkt wurde, sondern weil deutlich wurde, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...