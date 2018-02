Kim Jong Un will die Annäherung an Südkorea fortsetzen. Er lädt den südkoreanischen Präsidenten zu einem Besuch in Pjöngjang ein.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nach Pjöngjang eingeladen. Kim habe über seine Schwester Kim Yo Jong verbal übermitteln lassen, dass er Moon zu einem baldigen Treffen einlade, teilte ein Sprecher des Präsidialamts in Seoul am Samstag mit. In einem Brief an Moon habe er über seine Absicht geschrieben, die ...

