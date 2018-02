Wenn Sie mit dem Handel an der Börse beginnen, werden Sie mit einer ganzen Vielzahl an neuen Begriffen überschüttet. Es dauert oft etwas bis man sich zurecht findet und weiß was Target, Stop etc. bedeutet und wie man es in welcher Situation verwendet. In diesem Artikel möchte ich auf diese Begriffe eingehen und Ihnen aufzeigen in welcher Situation man welche Orderarten im Trading anwendet. Sell und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...