In der digitalen Werbung, insbesondere in den USA, gibt es zwei Unternehmen: Facebook (WKN:A1JWVX) und Google, die Tochtergesellschaft von Alphabet (WKN:A14Y6H). Die beiden Unternehmen vereinen die überwiegende Mehrheit aller digitalen Anzeigenverkäufe in den USA (zwischen 70 % und 85 %, je nachdem, wen wir fragen) und einen noch größeren Anteil am Wachstum der Ausgaben für digitale Anzeigen.



Aber Amazon (WKN:906866) kann ein bedeutender Herausforderer des Duopols sein. Das Werbegeschäft des Unternehmens ist relativ klein im Vergleich zu den 73 Milliarden US-Dollar bei Google und den 40 Milliarden US-Dollar bei Facebook. Aber Amazon könnte damit über 10 Milliarden US-Dollar dieses Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...