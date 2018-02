Die beiden Koreas versuchen die olympischen Winterspiele zur Friedensinitiative zu machen. Doch die USA spielen derzeit noch den Miesepeter.

Das Blaue Haus, der Amtssitz des Südkoreanischen Staatspräsidenten, hatte Nordkorea schon immer im Visier. Vor 50 Jahren griffen Soldaten des kommunistischen Regimes den Regierungssitz an, um den damaligen Präsidenten Park Chung-hee zu ermorden. Der Plan scheiterte. Doch am Sonnabend schafften sie mit einer Charmeoffensive, was ihnen mit Waffengewalt nicht gelang.

Eine Gruppe höchster Kader des Regimes rückten in Südkoreas Machtzentrum ein - als Gäste von Staatspräsident Moon Jae-in. Darunter war sogar erstmals ein Mitglied der nordkoreanischen Diktatorendynastie. Führer Kim Jong Un hatte neben dem protokollarischen Staatsoberhaupt Kim Yong-nam seine jüngere Schwester Kim Yo Jong nach Südkorea geschickt - als seine persönliche Sprecherin.

Und sie hatten ein großes Gastgeschenk mit dabei. In kleiner Runde übergab Kims Yo Jong ihrem Gastgeber Moon eine schriftliche Einladung ihres Bruders, doch bitte zu einem innerkoreanischen Gipfel nach Pjöngjang zu kommen. Dann wiederholte sie in eigenen Worten den Willen ihres Bruders, die Beziehungen zwischen beiden Koreas zu verbessern.

Er sei bereit, Präsident Moon zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu treffen, hat Kim laut einem südkoreanischen Regierungssprecher gesagt. Moon nahm den Brief unter Vorbehalt an. "Lass uns dies verwirklichen, indem wir die notwendigen Bedingungen schaffen."

Von der Korea-Krise, die derzeit in Ostasien Kriegsangst schürt, war dabei im Sitzungsraum wenig zu spüren. In der Mitte des Zimmers stand ein ovaler Tisch. Auf der einen Seite hatten vier Nordkoreaner Platz genommen, alle mit einem großen Anstecker über dem Herzen, der nordkoreanischen Flagge. Dann trat Moon in den Raum und begrüßte die Feinde mit festem Handschlag und freundlichem Lächeln.

Der Delegationsführer Kim Yong-nam lächelte jovial zurück. Kims Schwester schaute hingegen kühl und distanziert, solange sie im Blick der Kameras war. Nur eine Höflichkeit ließ sie sich entlocken. Die Gäste müssten am Freitag "während der Eröffnung der Winterspiele eine harte Zeit wegen der Kälte gehabt haben", versuchte Moon das Eis zu brechen. ...

