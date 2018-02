BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Autoindustrie ist aus Sicht von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager besonders anfällig für Kartelle. "Das legen jedenfalls die Zahlen nahe. Wir hatten bereits zehn Kartelle in der Autoindustrie, darunter das Lkw-Kartell", sagte Vestager der "Rheinischen Post" (Samstag). "Das liegt nicht an den Autos an sich, sondern an der Art des Produkts." Wenn sich diese nur schwer über die Qualität unterscheiden ließen, sei die Versuchung der Hersteller offenbar groß, sich abzusprechen.

Bei den Ermittlungen im Kartellverdachtsfall bei mehreren deutschen Herstellern gebe es indes noch kein Ergebnis, sagte Vestager der Zeitung. "Wir gehen sehr gründlich vor, denn es ist ja durchaus erlaubt, dass Unternehmen bei Forschung und Entwicklung kooperieren. Manches kann ein einzelnes Unternehmen gar nicht allein stemmen." Aber die Kommission müsse auch prüfen, ob und wo sich die Autokonzerne in Grauzonen bewegen oder gar illegale Absprachen getroffen hätten.

Die EU-Kommission prüft nach einem "Spiegel"-Bericht über jahrelange Geheimabsprachen in der Autoindustrie den Verdacht der Kartellbildung. BMW , Daimler und VW samt den Töchtern Audi und Porsche sollen Informationen über Modelle, Kosten und Zulieferer ausgetauscht haben - möglicherweise zulasten des Wettbewerbs und der Verbraucher./maa/DP/zb

