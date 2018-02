Seit 20 Wochen wartet Deutschland auf einen Neuanfang. Den gibt's nicht. Und? Ein Plädoyer fürs Interregnum - und für ein Moratorium der Häme.

Machen wir es kurz. Weil wir es wirklich kaum mehr sehen, hören, lesen, ertragen können: die Turbulenzen in der Union und den Masochismus der Sozialdemokratie. Wie lustvoll sie sich politisch meucheln in der SPD. Und wie überrascht plötzlich ihre publizistischen Freunde tun, dass die Merkel-CDU einem programmatischen Vakuum gleicht.

Ziehen wir also an dieser Stelle kurz Bilanz: Union und SPD haben einen Koalitionsvertrag vorgelegt. Sigmar Gabriel, Martin Schulz (beide SPD) und Thomas de Maizière (CDU) sind auf denkbar unrühmlichste Weise in den Ruhestand verabschiedet worden. Merkel selbst duckt sich weg, wie immer, so gut es geht jedenfalls. Und Leitartikler beklagen, wovon sie seit fast fünf Monaten überzeugt sind: dass diesem Neuanfang kein Zauber innewohnt.

Und? Wenn sich der Pulverdampf der parteipolitischen Barrikadenkämpfe nächste Woche endlich verzogen haben wird, werden sich auch die aufgeregten Gemüter in Berlin und in der Republik hoffentlich mal wieder beruhigen - und feststellen: Diese grosse Koalition ist ganz okay für den Moment - nu lasst sie mal regieren!

Erstens: Die SPD ist in diesen Wochen mal wieder gewohnheitsmäßig damit beschäftigt, immer neue Opfergruppen zu identifizieren, um sie zum Ziel ihrer politischen Daseinsvorsorge zu machen, wohl wahr. Dramatischer ist, dass das Land zuweilen auch von einer Lindner-FDP schlecht geredet wird, die sich ganz offenbar in der Rolle des nörgelnden Chefrezensenten gefällt - von der Wagenknecht-Linken ...

