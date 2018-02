BONN (dpa-AFX) - Auf den Stromrechnungen in Deutschland dürfte der Posten Netzkosten vorerst weitgehend stabil bleiben. "Die Netzentgelte für den Verbraucher werden im kommenden Jahr in vielen Bereichen praktisch nicht steigen", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, der Deutschen Presse-Agentur. Die Entwicklung sei allerdings nicht einheitlich. "In einigen Regionen wird es einen Anstieg geben, in anderen werden sie sinken."

Die Gebühren für den Stromtransport sind in den vergangenen Jahren insgesamt deutlich gewachsen. Sie machen fast ein Viertel des Strompreises aus. Von den knapp 30 Cent je Kilowattstunde, die bei einem Verbrauch zwischen 2500 und 5000 Kilowattstunden im Jahr durchschnittlich gezahlt werden, entfallen inzwischen mehr als 7 Cent auf die Netzentgelte./hff/DP/zb

