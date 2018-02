Die Edel-Jeansmarke Diesel verkauft eine eigene falsche Fake-Kollektion unter dem Namen "Deisel". Der CEO erklärt, was dahinter steckt.

Ein Pop-Up-Store auf dem Broadway, wenige Meter von der Canal Street - im Herzen von New Yorks Chinatown: "DEISEL" - statt DIESEL - steht in großen weißen Lettern auf rotem Grund. Schwarze und weiße T-Shirts mit dem gleichen Logo hängen an Bügeln von der Markise, weiter hinten am Laden in billigen Pappkartons weiße Jeansjacken und verblichene rosa Shorts - alle mit dem falsch geschriebenen Logo versehen.

Pünktlich zur New Yorker Fashion Week hat die rebellische Edel-Jeans-Marke Diesel ihren jüngsten Marketing-Coup gelandet. In Zeiten von "Fake News" nimmt sich Diesel dem Thema Fake Jeans mit einem ordentlichen Schuss Ironie an.

"Wir nehmen uns wieder selbst auf den Arm", erklärt Renzo Rosso, der italienische Gründer und Milliardär dem Handelsblatt. Eben noch stand der 62-Jährige in schwarzer Bomberjacke und Camouflage-Schuhen mitten zwischen den falschen Nachahmerprodukten neben dem Rapper Gucci Mane. Jetzt sitzt er in einem leeren Ladenlokal zwei Häuser weiter, in dem zwei Sofas platziert sind und es nach gutem italienischen Kaffee riecht.

"Ironie gehörte schon immer zum DNA von Diesel und jetzt ist sie wieder da", sagt der Präsident der Holding OTC (Only the Brace), zu der auch die Marke Diesel gehört. "Und es ist kein Zufall, dass diese Kampagne mit meiner Rückkehr ins operative Geschäft von Diesel zusammenfällt".

