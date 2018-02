Liebe Leser,

die 3M-Aktie hat eine der schlimmsten Wochen der letzten Jahre verzeichnet. Ein Minus von 8,5 % steht am Freitagvormittag (MEZ) zu Buche. Einen stärkeren Wochenverlust gab es zuletzt im Jahr 2011. Bereits in der Woche zuvor verlor die Aktie fast 6 % an Wert. Charttechnisch betrachtet hat sie damit die untere Trendlinie des aufwärts gerichteten sekundären Trendkanals erreicht. Kurse unterhalb von 220 US-Dollar würden erstmals das Ende des Trends andeuten. Damit wäre zwar der ... (David Iusow)

