Eine US-Staatssekretärin im Justizministeriums verlässt ihr Amt. Das wirbelt wohl auch die Russland-Ermittlung der USA durcheinander.

Der Wechsel einer ranghohen Beamtin vom US-Justizministerium in die Privatwirtschaft könnte Folgen für die Russland-Ermittlungen haben. Staatssekretärin Rachel Brand, Dritte in der Rangfolge des Ministeriums, gab am Freitag die Übernahme eines führenden Postens beim Einzelhändler Walmart bekannt. Die 44-Jährige war von Präsident Donald Trump für ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...