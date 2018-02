Erst vor wenigen Tagen standen die Kryptowährungen gefühlt am Abgrund. Am Dienstag fiel der Bitcoin auf 6000 US-Dollar. In der Nacht auf Samstag betrug der Preis kurzzeitig 9000 USD, eine Erholung um 50 Prozent. Bitcoin schlug sich in den letzten Tagen recht gut und konnte in der vergangenen Woche auch den Vorsprung zu Ethereum etwas ...

