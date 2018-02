Im Koalitionsvertrag adressieren Union und SPD die wichtigsten Probleme nur zögerlich. Dabei entstehen Lösungen bereits vielerorts. Bildungsreise durch ein Land, das eine Zukunft hat.

Das deutsche Singapur? Heißt Duisburg! Vor einiger Zeit hätte Maxim Nohroudi diesen Vergleich für einen schlechten Witz gehalten. Lange stieß der Unternehmer mit seiner App vor allem im Ausland auf Interesse. Sprach er in deutschen Städten über die Revolution der Mobilität, sah er oft nur in leere Gesichter. Doch dann zeigte Duisburg Interesse, ausgerechnet: Die Stadt, die für den Industriestandort der Vergangenheit steht, wollte ganz vorn dabei sein, um die Zukunft des Nahverkehrs zu erobern. Ganz so wie Singapur.

Und plötzlich sah Nohroudi, ein Mann mit Fünftagebart, Hornbrille und roten Socken, die Chance gekommen, auch in Deutschland zu zeigen, dass seine Idee funktioniert. 2012 hat er mit einem Freund door2door gegründet. Die Firma ist eine Art "konfliktscheues Uber", weil sie im Gegensatz zur kalifornischen Konkurrenz von Anfang an auf Kooperation setzte. Gemeinsam mit den Nahverkehrsbetreibern bietet das Unternehmen eine Technologie für das sogenannte Ridesharing an: Fahrgäste ordern per App einen Minibus, den sie mit anderen teilen. Der Preis ist niedrig, und über den optimalen Fahrtweg entscheidet ein Algorithmus.

In Duisburg sind bereits ein Dutzend MyBus-Fahrzeuge unterwegs. "Wir starten bald auch in anderen deutschen Städten", sagt Nohroudi bei einem Treffen in einem Berliner Hinterhofloft. Und fügt leicht ernüchtert hinzu: "Nur direkt vor der Tür bewegt sich kaum etwas."

In der Hauptstadt wird an der Zukunft gearbeitet - sie findet dort allerdings nicht statt. Das ist symptomatisch für den Zustand der Republik: Die Bundespolitik hinkt nicht nur anderen Staaten, sondern auch dem eigenen Land hinterher. Während sich Politiker aus Union und SPD in dieser Woche erkennbar abmühen mussten, um ihrem großpolitischen Klein-Klein mit nachholendem Glasfaserausbau, ein paar Tausend Pflegekräften und Rentenmilliarden wenigstens einen Hauch von Aufbruch zu verleihen, ist er anderswo längst unterwegs. Nur eben nicht auf den 177 Seiten des Koalitionsvertrages.

Die Besserrepublik Deutschland gibt es. Oft in Regionen, denen die Hauptstadt die kalte Schulter zeigt. Dort werden Lösungen für zentrale Probleme des Landes entwickelt und ausprobiert, auf vorbildliche Weise: Dort entstehen günstige, gute Wohnungen, dort erhalten alle Kinder Bildungschancen, dort ist die Versorgung mit Glasfaser Realität - wie auch eine moderne Mobilität.

Würde das Bundeskabinett auf Bildungsreise gehen, müsste es also nicht in die große weite Welt ausschwärmen. Viel naheliegender ist es, nach Duisburg, Stuttgart und Hamburg zu fahren. Oder nach Senden.

Pflege - Stuttgart: Der Roboter, Freund und Helfer

"In einem Sofortprogramm werden wir 8000 neue Fachkraftstellen (…) in Pflegeeinrichtungen schaffen" (Aus dem Koalitionsvertrag 2018-2021 von CDU, CSU und SPD)

An einem Februarmontag reist Birgit Graf im Stuttgarter Südwesten in die Zukunft der Pflege. Die 45-jährige Forscherin sperrt eine Tür auf und betritt ihr Reich. Tische, Sofas, ein Teppich, ein Bett, alles erinnert an ein Altenheimzimmer. Doch statt Pflegern aus Fleisch und Blut wuseln Roboter aus Platinen mit Hydraulik durch den Raum.

Am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung entwickelt Graf Maschinen, die Wege aus der Pflegekrise weisen sollen: eine weiße Säule auf Rädern mit Gelenkarmen und Bildschirm am Kopf.

Schon heute können diese Prototypen frische Wäsche holen, Pflegeheimbewohner in ihre Zimmer lotsen oder Alarm schlagen, wenn ein Mensch stolpert und auf den Boden schlägt. In fünf bis zehn Jahren, hofft Graf, könnten sie so weit sein, selbstständig Mahlzeiten zu servieren und die Pfleger beim Umbetten zu entlasten. Läuft alles gut, würden die Roboter gleich zwei Probleme lösen: "Viele Menschen könnten länger zu Hause bleiben - und der Pflegeberuf würde wieder attraktiver werden."

Geradezu verblüffend einfach

Im Kampf gegen den drohenden Pflegenotstand wären das zwei wichtige Etappensiege. Bis 2030 könnten in Deutschland 300.000 Pflegekräfte fehlen. Doch Schwarz-Rot fällt zur Pflegekrise kaum etwas Innovatives ein. Zwar wollen Union und SPD mit 8000 zusätzlichen Stellen gegensteuern.

Bei insgesamt 13.600 Altenpflegeheimen wirkt die Maßnahme allerdings so wirkungsvoll wie ein Föhn gegen einen Schneesturm.

Genau diese Ungleichgewichte könnten Grafs Pflegeroboter einmal auflösen. Während allerdings Länder wie Japan den heimischen Markt für Pflegeroboter bis 2030 auf knapp 1,9 Milliarden Euro ausbauen wollen, ist das Land der Tüftler und Maschinenbauer von einer Serienproduktion der Pflegeroboter weit entfernt.

Woran das liegt, weiß Forscherin Graf aus eigener Erfahrung. Immer wieder trifft sie interessierte Unternehmer. Immer wieder setzt sie sich mit Leitern von Pflegehäusern an einen Tisch. Aber die Roboter seien in Deutschland noch viel zu teuer. Ebenso fatal sei das Wirrwarr, wenn es um die Kostenübernahme für ...

