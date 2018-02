Berlin (ots) - SPD-Vize Ralf Stegner appellierte an seine Partei, sich bis zur Entscheidung der SPD-Mitglieder über die große Koalition auf die "Sachdiskussion" zu konzentrieren. Alle öffentlichen Personaldiskussionen müssten sofort beendet werden, sagte er dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag": "Egal, um wen oder welches Amt es geht."



Zugleich wandte sich Stegner gegen eine schnelle Festlegung auf eine Urwahl der SPD-Führung. "Diese Debatte gehört in die laufende Diskussion zur notwendigen Parteireform. Die wird ausgiebig und sorgfältig geführt, wie der Bundesparteitag das beschlossen hat. Über das Ergebnis entscheidet dann wieder ein Bundesparteitag."



