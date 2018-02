Als Reaktion auf Israels Kritik hat ein Berater von Polens Präsidenten Juden vorgeworfen, sich im Holocaust passiv verhalten zu haben.

Im Zusammenhang mit dem umstrittenen Holocaust-Gesetz hat ein Berater des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda Juden der Passivität während der Shoa beschuldigt. Die israelische Kritik an dem Gesetz komme von einem "Gefühl der Scham über die Passivität der Juden während des Holocausts", erklärte Berater Andrzej Zybertowicz in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung "Polska-The Times".

Zybertowicz ist Soziologie-Professor an der staatlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...