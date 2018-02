In Syrien herrscht immer noch Bürgerkrieg. Doch Heimweh und Einsamkeit lassen Zehntausende Flüchtlinge wieder zurückkehren.

Ammar Maarawi riskierte sein Leben, um dem Schrecken in seiner Heimat zu entkommen. Er bezahlte Menschenschmuggler, wagte die gefährliche Reise über das Wasser nach Griechenland, um dann mit Bahn, Bus und zu Fuß nach Deutschland zu gelangen. Das war 2016. Heute ist der 36-Jährige wieder in seiner Heimatstadt Aleppo. Deprimiert und heimwehkrank kehrte er im vergangenen Sommer zurück: Er fand das Leben in der Stadt Suhl zu unerträglich.

Maarawi zählt zu einer kleinen Zahl unter den mehr als 5,4 Millionen Syrien-Flüchtlingen, die es wieder in die Heimat zurückgezogen hat. Zehntausende sind es bisher - kein Heimkehrerstrom, sondern nur ein Rinnsal. Und die Vereinten Nationen und Gastländer ermutigen die Flüchtlinge auch nicht, zurück nach Syrien zu gehen, weil es dort nicht sicher sei.

Aber es ist wohl zu erwarten, dass die Zahl der Heimkehrer in den kommenden Jahren anschwellen wird - im Zuge wachsender Stabilität in Syrien und wohl auch zunehmender Feindseligkeit gegenüber den Flüchtlingen in den Aufnahmeländern. Die von Russland und dem Iran gestützten Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad haben fast alle größeren Städte zurückerobert, und die Terrormiliz Islamischer Staat ist weitgehend aus den Gebieten vertrieben, die sie einst besetzt hatte.

Die Beweggründe der Flüchtlinge für eine Rückkehr sind vielschichtig. Oft ist es schlicht Heimweh. Aber viele haben auch mittlerweile alle Ersparnisse aufgebraucht, die sie hatten, können keinen Job finden oder dürfen nicht arbeiten. Wer es nach Europa gebracht hat, erhält zwar oft Unterstützung, aber einige sind doch enttäuscht, weil sie sich ein besseres Leben im Exil erhofft hatten. Manche haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...