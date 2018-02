10.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Nach den starken Verlusten an den US-Aktienbörsen herrschte in dieser Woche insgesamt eine Ausverkaufsstimmung, die auch den ATX (-5,3%) mit nach unten zog. Die gesamten Kursgewinne des heimischen Leitindex seit Jahresbeginn wurden damit zunichte gemacht, keine Aktie schloss in diesem Umfeld auf Wochensicht im positiven Bereich. Zu den größten Verlierern zählten in Wien die zyklische Aktien (Wienerberger -11,1%, Zumtobel -6,3%) und Öltitel (SBO -8,5%, OMV -7,9%). Voestalpine legte in dieser...

Den vollständigen Artikel lesen ...