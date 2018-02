Puh, ganz schön was los an den Börsen. Gestern in New York der erste vierstellige Punktverlust in der Geschichte des Dow Jones, der DAX heute zur Eröffnung 3,5% im Minus. Doch die Unternehmen sind immer noch dieselben wie vor 'ner Woche… nur jetzt eben ein bisschen billiger! Schnäppchenpreise sind das zwar noch nicht unbedingt. Aber wer sich schon mal ein paar Inspirationen für die Watchlist holen will, schaut jetzt auf Youtube in die neue EchtgeldTV-Sendung rein: 20 Aktien im Schnelldurchlauf - Tobias Kramer und ich mit der zweiten und dritten Meinung zu Bayer, McDonald's, Wirecard und Euren anderen Aktien-Favoriten. Dazu gibt"s ein paar Anekdoten rund um ungelenke Ministerärmchen, schwarz-rot-goldene Ed-Hardy-Jacken und...

