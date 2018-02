Liebe Leser,

die Deutsche Bank steht erheblich unter Druck. Zuletzt waren besorgniserregende Geschäftszahlen verlesen worden. Vor allem aber hat auch der Markt die Aktie weitgehend aufgegeben, so die Meinung von Chartanalysten. Der Wert könne nun in Richtung 10 Euro absinken, wenn die aktuelle Dynamik in dieser Form fortgesetzt würde. Im Einzelnen: Der Wert ist auch am Donnerstag und Freitag kaum stabiler geworden. Der kürzerfristig sichtbare Abwärtstrend hat sich einfach fortgesetzt. ... (Frank Holbaum)

