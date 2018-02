Die Oligarchen Potanin und Baschajew beenden ihre Rohstoff-Fehde. Gemeinsam wollen sie in der Arktis den größten Platinschatz der Welt heben.

Eisige Partnerschaft: Ausgerechnet im Krasnojarsker Eishockeystadion namens "Platin" - und im Beisein von Russlands Präsident Wladimir Putin - haben die beiden Oligarchen Wladimir Potanin und Musa Baschajew einen Schlussstrich unter ihre jahrelange Fehde um die Schürfrechte an Platinlagerstätten der russischen Arktis gezogen. Stattdessen wollen die beiden nun mit einem Joint-Venture, das bis Jahresende entstehen soll, gemeinsam die weltweit größten Platinvorräte erschließen.

Konkret geht es um die Zusammenarbeit in drei nebeneinander liegenden Lagerstätten in der Tundra: Maslowskoje, Tschernogorskoje und Norilsk-1. Potanins Konzern Norilsk Nickel bringt die Schürflizenz für Maslowskoje in die Partnerschaft ein, Baschajews Russian Platinum die beiden anderen Felder. Alle drei Lagerstätten liegen im Kreis Norilsk südlich der arktisch-sibirischen Halbinsel Taimyr.

Die Gesamtvorräte an Metallen der Platingruppe belaufen sich dort nach Schätzungen der Konzerne auf 4300 Tonnen Metalle der Platin-Gruppe und 6,3 Millionen Tonnen Nickel. Die Förderung könne sich damit auf etwa drei Millionen Unzen platinähnlicher ...

