Die Wortwahl des Koalitionsvertrags zeigt, wie weit sich eine Partei durchsetzen kann. Die wichtigsten Stichworte der 177 Seiten.

Martin Schulz war stolz auf sein Werk. Im schwarzen Anzug mit blau gestreifter Krawatte verkündete der scheidende SPD-Chef bei der Pressekonferenz mit Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer selbstbewusst: "Der Koalitionsvertrag trägt in großem Maße SPD-Handschrift." Während die Kanzlerin über die Behauptung hinwegging, konterte der CSU-Vorsitzende umgehend. "Wessen Handschrift diese Koalitionsergebnisse tragen, lieber Martin, das spare ich mir bis zum politischen Aschermittwoch auf. Heute bin ich noch nicht richtig ausgeschlafen."

Noch immer streiten Union und SPD um die Deutungshoheit, wer in dem Koalitionsvertrag mehr durchsetzen konnte. Vor allem für die SPD ist diese Frage entscheidend, denn die Mitglieder müssen dem Werk noch zustimmen. Das Handelsblatt hat die 177 Seiten des Vertrages genauer analysiert: Was sind die Schwerpunkte, welche Schlagworte kommen wie oft vor?

Zunächst fällt auf, dass es sich in weiten Teilen um Absichtserklärungen handelt. So kündigen die Großkoalitionäre 880 Mal an, dass sie etwas machen "wollen". Das ist im politischen Wörterbuch eine eher unverbindliche Ankündigung. Die deutlichere Aussage, dass sie etwas machen "werden" ...

