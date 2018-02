Deutschland erwägt Exportverbote, Australien investiert dagegen Milliarden in Waffen. Wie das der Beziehung zum Nahen Osten hilft.

Gewehre, Raketensteuersysteme, Kampffahrzeuge - solche Waffen sind nicht nur geeignet, um Feinde zu töten, sondern auch um Freunde zu gewinnen. Das ist die Meinung der australischen Regierung. Sie verfolgt den Plan, Australien zu einem der zehn größten waffenexportierenden Länder der Welt zu machen. Laut dem zuständigen Minister Christopher Pyne sollen Waffenexporte dazu genutzt werden, "Beziehungen zu zementieren" mit Ländern in "unstabilen Regionen des Nahen Ostens".

Steuergelder im Umfang von 3,8 Milliarden australischen Dollar (2,4 Milliarden Euro) sollen die vergleichsweise kleine Verteidigungsindustrie Australiens ankurbeln. In den Jahren 2012 bis 2016 war Australien nur gerade für 0,3 Prozent der weltweiten Waffenexporte verantwortlich. Mit Einnahmen von jährlich etwa 1,6 Milliarden US-Dollar stehe das Land auf Platz 20 unter den globalen Waffenexporteuren, so das International Peace Research Institute (SIPRI) in Stockholm. Über die Hälfte des verkauften Materials (52 Prozent) gingen in die Vereinigten Staaten, gefolgt von Indonesien (21 Prozent) und Oman (10 Prozent). Weitere Käufer australischer Waffensysteme sind Indien, Singapur, Japan, Jemen und Saudi-Arabien.

Australien pumpt seit einigen Jahren auch viel Geld in seine eigene Rüstung. Im vergangenen November erhielt die Bremer Lürssen-Werft ...

