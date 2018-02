Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das vierte Quartal 2017 einen Reingewinn von 240 Millionen USD und einen verbesserten Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,21 USD bekannt gegeben. Der bereinigte Reingewinn betrug 256 Millionen USD, bei einem EPS von 3,42 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen, eine Steigerung von 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettoumsatz des vierten Quartals 2017 betrug 2,4 Milliarden USD, eine Steigerung um 8,5 % im Quartal bzw. um ca. 6 % bei konstanten Tagen und Wechselkursen. Im vierten Quartal 2016 betrug der Nettoumsatz 2,2 Milliarden USD, der Reingewinn betrug 234 Millionen USD, bei einem EPS von 3,13 USD; der bereinigte Reingewinn betrug 243 Millionen USD, bei einem EPS von 3,26 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen.



Im Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2017 betrugen Reingewinn 972 Millionen USD und EPS 12,98 USD. Der bereinigte Reingewinn betrug 1.019 Millionen USD, bei einem EPS von 13,61 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen, eine Steigerung von 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2017 betrug der Nettoumsatz 9,5 Milliarden USD, eine Steigerung um 6 % wie berichtet bei konstanten Tagen und Wechselkursen. Im Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2016 betrug der Nettoumsatz 9,0 Milliarden USD, der Reingewinn betrug 930 Millionen USD, bei einem EPS von 12,48 USD; der bereinigte Reingewinn betrug 940 Millionen USD, bei einem EPS von 12,61 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen.



In seinen Kommentaren zur Leistung von Mohawk Industries im ersten Quartal erklärte Chairman und CEO Jeffrey S. Lorberbaum: "Mohawk hat 2017 durch betriebliche Stärke und langfristige Strategie Rekordergebnisse erzielt. Im Gesamtjahr haben wir ein Betriebsergebnis von 1,4 Milliarden USD erzielt, eine Steigerung von 6 % wie berichtet, und 9 % ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen, und unser EBITDA stieg auf 1,8 Milliarden USD. Beides sind Rekorde. Unsere Erträge aus Folgegeschäften wuchsen 2017 viel stärker, wenn wir die Erträge aus auslaufenden Patenten und inkrementelle Start-up-Investitionen herausnehmen. Im Verlauf des Jahres haben wir Möglichkeiten für das Wachstum unseres Unternehmens, die Heraushebung unserer Produkte und Verbesserung unserer Produktivität gefunden. Diese haben wir mit internen Investitionen von mehr als 900 Millionen USD unterstützt, den höchsten in der Geschichte des Unternehmens.



Im Lauf der letzten drei Jahre haben unsere Strategien der Hinzunahme neuer Produkte, Vergrößerung unserer Kapazitäten und des Erwerbs neuer Firmen zu höheren Gewinnen geführt, obwohl die Umsätze aus unseren Klick-Patenten ausliefern. Unsere Ergebnisse des Jahres 2017 zeigen die Auswirkungen dieser Strategien, auch bei Anfangskosten von 34 Millionen USD zur Einführung neuer Produkte und Produktion und signifikanten Steigerungen bei den Rohstoffen.



Im Lauf des Jahres 2017 haben wir vier Übernahmen abgeschlossen, um unser Produktangebot zu erweitern und unsere Kostenstruktur zu verbessern. Dazu gehören Firmen für montierbare Keramik in Italien und Polen, eine Talkmine in den USA für Keramik und eine Einrichtung für die Nylon-Polymerisierung zur weiteren Integration unserer Herstellung von Teppichböden. Wenn wir uns der Performance im vierten Quartal zuwenden, haben wir dort die besten Ergebnisse unserer Firmengeschichte verzeichnet. Das Betriebsergebnis betrug 343 Millionen USD, ein Wachstum von 13 %, während wir Start-up-Kosten von ca. 10 Millionen USD trugen und die Erträge aus Patenten abnahmen.



In diesem Quartal stieg der berichtete Umsatz unseres Segments Global Ceramic wie berichtet um 10 % und bei konstanten Tagen und Wechselkursen um 8 %. Unsere Absätze in Russland und Mexiko sind am schnellsten gewachsen und unsere Erwerbungen in Europa haben ca. 6 % zu unserem Umsatz hinzugefügt. Wie vorhergesehen haben wir in diesem Zeitraum Verbesserungen unserer Altabsätze verzeichnet. Weitere Kapazitäten wurden in Mexiko, Russland und Europa umgesetzt und der Umsatz in den USA verbessert. Unsere Tätigkeit in den USA verbesserte sich im Lauf des Zeitraums, auch wenn Großkunden Produktänderungen aufgeschoben und ihr Inventar reduziert haben. Wir haben 15 neue Fliesen- und Steinzentren eröffnet, um Umsatz und Vertrieb in den USA zu steigern und wir bauen unsere Partnerschaften mit nationalen und regionalen Bauunternehmen im Lande in den Bereichen Fliesen und Arbeitsplatten aus. Unser Arbeitsplatten-Umsatz in den USA steigt mit der Zahl der Vertriebspunkte und der Verbreiterung unseres Quarzangebotes. Der mexikanische Keramikmarkt ist gut und unsere Umsätze steigen mit neuen Produktangeboten und unserer neuen Produktion. Unser neues Werk in Salamanca ist vollständig in Betrieb und die Produktion übersteigt unsere Erwartungen. Unserer Keramikabsatz in Europa ist wesentlich gestiegen und hat sich besser entwickelt als der Markt dort. Wir haben bei der Integration unserer italienischen und polnischen Erwerbungen wesentliche Fortschritte gemacht, deren Produktangebot erweitert und die Vertriebsstrategien verbessert. Unser Keramikgeschäft in Russland war voll ausgelastet und wir bauen unsere Produktion aus, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen und unseren Marktanteil zu steigern.



Im Lauf des Quartals sind die Umsätze unseres Segmentes Flooring North America wie berichtet um 3 % gestiegen. Die Gewinnspannen des Segments stiegen wie berichtet um ca. 130 Basispunkte. während Restrukturierungskosten von 10 Millionen USD getragen wurden sowie 2,5 Millionen USD Start-up-Kosten im Bereich der neuen LVT-Linie. Gegen Ende des vierten Quartals haben wir eine Steigerung der Teppichpreise umgesetzt, um Inflation zu kompensieren. Unsere Absätze bei Teppichen in diesem Zeitraum waren gut, da manche Kunden vor der Preissteigerung ihre Bestände erhöht haben. Der Absatz für den Wohnbereich stieg weiterhin stärker als der im Gewerbebereich. Nahezu alle Kanäle im Wohnbereich haben sich verbessert, wie der Erfolg unserer Produktangebote SmartStrand und Continuum zeigt. Um unseren Händlern besser zur Verfügung zu stehen, haben wir kürzlich das Vertriebsmanagement von Hart- und Softbelägen für den Wohnbereich zusammengelegt. Wir verzeichnen Verbesserungen der Performance, da wir unsere Beziehungen im gesamten Produktportfolio besser nutzen. Mit unseren neuen Kollektionen bei Teppichfliesen und nahtlosen Teppichen verbessert der Absatz im Gewerbebereich sich in den meisten Kanälen. Gut laufen speziell Gastgewerbe, Institutionen, Einzelhandel und Handel. Wir bauen unser Angebot bei festen und flexiblen LVT mit speziellen Produkten für die Märkte Wohnen, Do-it-yourself, Apartment und Gewerbe aus. Im Verlauf des Quartals haben wir unsere Marketinginvestitionen in LVT gesteigert, um unseren Absatz auszubauen. Dies geschah in der Voraussicht auf unsere neue Produktionslinie, welche im zweiten Quartal die Produktion aufnehmen wird. Mit Revwood Plus, einem revolutionären neuen wasserfesten Produkt mit führendem Stil, im Großformat und mit modernen Oberflächen schaffen wir eine weitere einzigartige Position auf dem Markt.



Im Quartal ist der Umsatz des Segments Flooring Rest of the World wie berichtet um 18 % gewachsen, bzw. um 9 % bei konstanten Wechselkursen. Dies geschah, da die örtlichen Wirtschaften sich verbesserten und der Euro stärker wurde. Unser berichtigtes Betriebsergebnis für den Zeitraum stieg als Ergebnis verbesserter Preise und Produktmischung und der Produktivität sowie einer Reduzierung der Belastungen für Restrukturierungen und Erwerbungen um 19 %. Die von uns umgesetzten Preissteigerungen deckten die dramatischen Veränderungen bei Materialkosten in den meisten unserer Produkte ab. Wir sind übereingekommen, Godfrey Hirst zu erwerben, das größte Unternehmen für Bodenbeläge in Australien und Neuseeland, das sich auf Teppiche konzentriert und in Hartbeläge expandiert. Hinzu kommt ein kleiner europäischer Hersteller von Zwischenbelägen. Dies wird unsere Strategie im Bereich der Holzpaneele verbessern und unsere Produkte abheben. 2018 haben wir zudem die Übernahme von zwei kleinen europäischen Vertreibern abgeschlossen, um unsere geografische Präsenz auszubauen. Die LVT-Absätze wachsen stark und wir erreichen die Grenzen unserer Kapazität. Wir verfügen über das breiteste LVT-Angebot in Europa und sind führend bei Stil, Design und Leistung auf dem Markt positioniert. Unsere neue europäische Fabrik für Teppichfliesen hat mit einer eingeschränkten Produktion begonnen. Die abschließenden betrieblichen Phasen sollen in diesem Quartal in Betrieb gehen, bevor im zweiten Quartal die vollständige Markteinführung erfolgt. Unser Absatz im Bereich Laminat wächst. Treiber sind einzigartige Eigenschaften wie Paneele, die mehr als 2 m messen, und unsere exklusive Technik der Wasserfestigkeit. Mit steigender Nachfrage haben unsere neuen Holzpaneel- Produkte unseren Absatz und die Produktmischung verbessert und Verfahrensverbesserungen haben unsere Kosten gesenkt.



Die Rekordergebnisse, die Mohawk erzielt, spiegeln eine einzigartige Strategie, welche die besten Eigenschaften einer großen und gut geführten Aktiengesellschaft mit denen einer privaten Akquisefirma und einer Risikokapitalgruppe verbinden. Die Fähigkeit unserer Organisation, fortlaufend durch innovative Produkte, Ausbau des Portfolios und Expansion in neue Regionen zu wachsen, ist auf dem Markt unübertroffen. In diesem Jahr werden wir 60-70 Millionen USD investieren, um langfristiges Wachstum und Rentabilität zu steigern, durch neue Betriebe, um Marktposition und geografische Präsenz auszubauen. Ca. ein Drittel dieser Investitionen sind nicht-liquiditätswirksame Abschreibungen aufgrund begrenzter Nutzung, ein Drittel ist für Marketing zum Ausbau unseres Vertriebes und ein Drittel ist für die Kosten des Ausbaus der neuen Produktion.



Im Verlauf des Jahres 2018 werden wir weitere 750 Millionen USD in unsere vorhandenen Firmen investieren, um Projekte abzuschließen, die 2017 gestartet wurden, und um neue Initiativen zu beginnen. Unsere größten Investitionen in diesem Zweijahreszeitraum sind: Expansion von LVT in den USA und Europa; Steigerung der Keramikkapazität in den USA, Mexiko, Italien, Polen, Bulgarien und Russland; Luxuslaminat in den USA, Europa und Russland; Teppichfliesen in Europa; Vinylplatten in Russland; Arbeitsplatten in den USA und Europa; und Teppiche und Teppichböden in den USA.



Wir erwarten für das erste Quartal Verbesserung der Absätze in allen Segmenten und die Einführung innovativer Produkte im gesamten Portfolio. Im Bereich Flooring North America verschob der Zeitpunkt der Preissteigerung bei Teppichböden manche Verkäufe in das Vorquartal. Unsere Ergebnisse aus dem laufenden Betrieb, ohne auslaufende Patente und Start-up-Investitionen, werden sich im ersten Quartal wesentlich verbessern. Unsere Gewinne werden von vorigen Akquisitionen und einem stärkeren Euro profitieren, wie auch von unserem globalen Steuersatz 2018, der aufgrund der Steuerreform auf ca. 21 % sinkt. Wenn wir all dies in Betracht ziehen, lautet die Richtschnur für den EPS für das erste Quartal 2,93 USD bis 3,02 USD, ohne einmalige Belastungen.



Der Erwerb von Godfrey Hirst wird in diesem Jahr abgeschlossen, nachdem die gewöhnlichen Abschlussbedingungen erfüllt wurden. Wir rechnen mit Möglichkeiten, dort Produktinnovationen und Marketingstrategien zu verbessern, die Kosten durch Lieferung von Rohstoffen zu senken und den Absatz von Hart-Bodenbelägen zu steigern. Godfrey Hirst sollte in den ersten 12 Monaten für einen Zuwachs des EPS von 0,35 USD bis 0,40 USD sorgen."



ÜBER MOHAWK INDUSTRIES



Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere Innovationen sind die besten der Branche und führen zu Produkten und Techniken, die unsere Marken am Markt abheben und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.



Einige Aussagen in den vorangehenden Absätzen, insbesondere die, welche künftige Leistung, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie die, welche Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind Prognosen. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für Prognosen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es gibt keine Zusicherung bezüglich der Korrektheit von Prognosen, da diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Folgende wichtige Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen der Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuern und Steuerreform, Produkte und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.



Telefonkonferenz am Freitag, dem 9. Februar 2018, um 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit.



Die Einwahlnummern lauten 1-800-603-9255 für USA/Kanada und 1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID: 1786655. Eine Wiederholung ist bis zum Freitag, 9. März 2018 durch Einwahl unter +1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder +1-404-537-3406 (International/Örtlich) und Eingabe der Konferenz-ID 1786655 verfügbar.



MOHAWK INDUSTRIES INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ungeprüft) Konsolidierte Bilanzdaten Quartal Jahr endend am endend am (Beträge in Tausend, 31. 31. 31. 31. ausgenommen Angaben je Dezember Dezember Dezember Dezember Aktie) 2017 2016 2017 2016 Nettoumsatz 2.369.097 2.182.566 9.491.290 8.959.087 $ Umsatzaufwand 1.615.473 1.491.567 6.494.876 6.146.262 Bruttogewinn 753.624 690.999 2.996.414 2.812.825 Vertriebs-, Verwaltungs- 410.158 385.727 1.642.241 1.532.882 und Gemeinkosten Betriebsergebnis 343.466 305.272 1.354.173 1.279.943 Zinsaufwand 7.257 8.485 31.111 40.547 Sonstiger Aufwand 3.750 (3.190) 5.205 (1.729) (Ertrag), netto Gewinn vor 332.459 299.977 1.317.857 1.241.125 Ertragssteuern Ertragssteueraufwand 91.593 65.469 343.165 307.559 Reingewinn 240.866 234.508 974.692 933.566 einschließlich Minderheitsbeteiligungen Auf 488 760 3.054 3.204 Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn Auf Mohawk Industries Inc. 240.378 $ 233.748 971.638 930.362 entfallender Reingewinn Auf Mohawk Industries Inc. entfallender Gewinn je Aktie (unverwässert) Auf Mohawk Industries Inc. 3,23 $ 3,15 13,07 12,55 entfallender Gewinn je Aktie (unverwässert) Gewichtete, 74.414 74.164 74.357 74.104 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - unverwässert Auf Mohawk Industries Inc. entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries Inc. 3,21 $ 3,13 12,98 12,48 entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.915 74.638 74.839 74.568 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert Sonstige Finanzdaten (Beträge in Tausend) Wertminderungen und 118.372 $ 104.379 446.672 409.467 Abschreibungen Investitionsaufwand 251.368 $ 211.365 905.998 672.125 Konsolidierte Bilanzdaten (Beträge in Tausend) 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel und 84.884 $ 121.665 Barmitteläquivalente Forderungen, netto 1.558.159 1.376.151 Lagerbestände 1.948.663 1.675.751 481.261 297.945 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen Summe 4.072.967 3.471.512 Umlaufvermögen Sachanlagen, netto 4.270.790 3.370.348 Firmenwert 2.471.459 2.274.426 Immaterielle 891.767 834.606 Vermögenswerte, netto Latente Ertragssteuern und 387.870 279.704 sonstige langfristige Vermögenswerte Summe Aktiva 12.094.853 10.230.596 $ PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristiger Anteil 1.203.683 1.382.738 langfristiger $ Verbindlichkeiten und Commercial Paper Verbindlichkeiten und 1.451.672 1.335.582 passive Rechnungsabgrenzung Summe kurzfristige 2.655.355 2.718.320 Verbindlichkeiten Langfristige 1.559.895 1.128.747 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Latente Ertragssteuern und 783.131 576.346 sonstige langfristige Verbindlichkeiten Summe Passiva 4.998.381 4.423.413 Kündbare 29.463 23.696 Minderheitsanteile Summe Eigenkapital 7.067.009 5.783.487 Summe Passiva und 12.094.853 10.230.596 Eigenkapital $ Segmentdaten Quartal Sechs endend am Monate zum (Beträge in Tausend) 31. 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember Dezember 2017 2016 2017 2016 Nettoumsatz: Global Ceramic 824.062 $ 749.146 3.405.100 3.174.706 Flooring NA 999.290 970.136 4.010.858 3.865.746 Flooring ROW 545.865 463.284 2.075.452 1.918.635 Interner Segmentumsatz (120) - (120) - Konsolidierter 2.369.097 2.182.566 9.491.290 8.959.087 Nettoumsatz $ Betriebsergebnis (Aufwand): Global Ceramic 113.440 $ 102.080 525.401 478.448 Flooring NA 157.219 140.311 540.337 505.115 Flooring ROW 83.865 70.735 329.054 333.091 Eliminierungen - (11.058) (7.854) (40.619) (36.711) Konzern und zwischen Segmenten Konsolidiertes 343.466 $ 305.272 1.354.173 1.279.943 Betriebsergebnis Aktiva: Global Ceramic 4.838.310 4.024.859 $ Flooring NA 3.702.137 3.410.856 Flooring ROW 3.245.424 2.689.592 Eliminierungen - 308.982 105.289 Konzern und zwischen Segmenten Konsolidierte 12.094.853 10.230.596 Aktiva $



Abgleich des Reingewinns von Mohawk Industries Inc. mit dem bereinigten Reingewinn von Mohawk Industries Inc. und dem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries Inc. (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben je Aktie) Quartal Jahr endend am endend am 31. 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember Dezember 2017 2016 2017 2016 Auf Mohawk Industries 240.378 $ 233.748 971.638 930.362 Inc. entfallender Reingewinn Ausgleichsposten: Restrukturierungs-, 15.435 16.214 49.144 60.523 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Bilanzierung nach - - 13.314 - Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Beilegung von - - - (90.000) Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen Freigabe von 4.459 3.004 4.459 5.371 Entschädigungsbetrag Wertberichtigung von - - - 47.905 Markennamen Einkommenssteuern - (4.459) (3.004) (4.459) (5.371) Auflösung unsicherer Steuerposition Ertragssteuerreform 810 - 810 - Ertragssteuern (624) (6.678) (16.260) (8.443) Auf Mohawk 255.999 $ 243.284 1.018.646 940.347 Industries Inc. entfallender bereinigter Reingewinn Auf Mohawk Industries 3,42 $ 3,26 13,61 12,61 Inc. entfallender bereinigter, verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.915 74.638 74.839 74.568 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert Abgleich der Gesamtschuld zur Nettoschuld (Beträge in Tausend) 31. Dezember 2017 Kurzfristiger Anteil 1.203.683 langfristiger $ Verbindlichkeiten und Commercial Paper Langfristige 1.559.895 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Abzüglich: Barmittel und 84.884 Barmitteläquivalente Nettoverschuldung 2.678.694 $ Abgleich des Betriebsergebnisses zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Letzte 12 Monate Quartale Monate endend am zum 1. April 1. Juli 30. 31. 31. 2017 2017 September Dezember Dezember 2017 2017 2017 Betriebsergebnis 274.784 $ 355.825 380.098 343.466 1.354.173 Sonstiger (Aufwand) 2.832 (3.002) (1.285) (3.750) (5.205) Ertrag Auf (502) (1.067) (997) (488) (3.054) Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn/-verlust Wertminderungen und 105.024 109.761 113.515 118.372 446.672 Abschreibungen EBITDA 382.138 461.517 491.331 457.600 1.792.586 Restrukturierungs-, 3.978 15.878 13.853 15.231 48.940 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Bilanzierung nach 192 9.571 3.551 - 13.314 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Freigabe von - - - 4.459 4.459 Entschädigungsbetrag Bereinigter EBITDA 386.308 $ 486.966 508.735 477.290 1.859.299 Nettoverschuldung 1,4 gegenüber bereinigtem EBITDA Abgleich des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Wechselkursen und Liefertagen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Quartal Jahr endend am endend am 31. 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember Dezember 2017 2016 2017 2016 Nettoumsatz 2.369.097 2.182.566 9.491.290 8.959.087 $ Abgleich des 2.293 - 38.651 - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Abgleich des (60.112) - (69.346) - Nettoumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz bei 2.311.278 2.182.566 9.460.595 8.959.087 konstanten Wechselkursen und Liefertagen Abzüglich Einfluss des (42.106) - (137.448) - Akquisevolumens Nettoumsatz bei 2.269.172 2.182.566 9.323.147 8.959.087 konstanten Wechselkursen $ und Liefertagen ohne Akquisevolumen Abgleich des Nettoumsatzes der Segmente zum Nettoumsatz der Segmente bei konstanten Wechselkursen und Liefertagen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Quartal endend am Global Ceramic 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Nettoumsatz 824.062 $ 749.146 Abgleich des 2.293 - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Abgleich des (19.387) - Nettoumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz der Segmente 806.968 749.146 bei konstanten Wechselkursen und Liefertagen Abzüglich Einfluss des (42.106) - Akquisevolumens Nettoumsatz der Segmente 764.862 $ 749.146 bei konstanten Wechselkursen und Liefertagen ohne Akquisevolumen Abgleich des Nettoumsatzes der Segmente zum Nettoumsatz der Segmente bei konstanten Wechselkursen (Beträge in Tausend) Quartal endend am Flooring ROW 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Nettoumsatz 545.865 $ 463.284 Abgleich des (40.725) - Nettoumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz der Segmente 505.140 $ 463.284 bei konstanten Wechselkursen Abgleich von Bruttogewinn und bereinigtem Bruttogewinn (Beträge in Tausend) Quartal endend am 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Bruttogewinn 753.624 $ 690.999 Bereinigungen des Bruttogewinns: Restrukturierungs-, 11.339 12.218 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Bereinigter 764.963 $ 703.217 Bruttogewinn Abgleich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten mit den bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (Beträge in Tausend) Quartal endend am 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Vertriebs-, Verwaltungs- 410.158 $ 385.727 und Gemeinkosten Abgleich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Restrukturierungs-, (3.892) (3.996) Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Bereinigte 406.266 $ 381.731 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten Abgleich des Betriebsergebnisses mit dem bereinigten Betriebsergebnis (Beträge in Tausend) Quartal Jahr endend am endend am 31. 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember Dezember 2017 2016 2017 2016 Betriebsergebnis 343.466 $ 305.272 1.354.173 1.279.943 Bereinigung des Betriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 15.231 16.214 48.940 59.847 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Beilegung von - - - (90.000) Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen Wertberichtigung von - - - 47.905 Markennamen Bilanzierung nach - - 13.314 - Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigtes 358.697 $ 321.486 1.416.427 1.297.695 Betriebsergebnis Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Quartal endend am Global Ceramic 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Betriebsergebnis 113.440 $ 102.080 Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 1.834 1.303 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Bereinigtes 115.274 $ 103.383 Betriebsergebnis der Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Quartal endend am Flooring NA 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Betriebsergebnis 157.219 $ 140.311 Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 9.776 5.826 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Bereinigtes 166.995 $ 146.137 Betriebsergebnis der Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Quartal endend am Flooring ROW 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Betriebsergebnis 83.865 $ 70.735 Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 2.266 8.903 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Bereinigtes 86.131 $ 79.638 Betriebsergebnis der Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Quartal endend am Eliminierungen - Konzern 31. 31. und zwischen Segmenten Dezember Dezember 2017 2016 Betriebsverlust $ (7.854) (11.058) Bereinigung des Betriebsverlustes der Segmente: Restrukturierungs-, 1.355 182 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Bereinigter $ (9.703) (7.672) Betriebsverlust der Segmente Abgleich der Erträge vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen, mit bereinigten Erträgen vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen (Beträge in Tausend) Quartal endend am 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Gewinn vor Ertragssteuern 332.459 $ 299.977 Minderheitsbeteiligungen (488) (760) Bereinigung der Erträge vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen: Restrukturierungs-, 15.435 16.214 Akquise-, Integrations- und sonstige Belastungen Freigabe von 4.459 3.004 Entschädigungsbetrag Bereinigte Erträge 351.865 $ 318.435 vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen: Abgleich von Ertragssteueraufwand mit bereinigtem Ertragssteueraufwand (Beträge in Tausend) Quartal endend am 31. 31. Dezember Dezember 2017 2016 Ertragssteueraufwand 91.593 $ 65.469 Einkommenssteuern - 4.459 3.004 Auflösung unsicherer Steuerposition Ertragssteuerreform (810) - Ertragssteuerauswirkung 624 6.678 der Bereinigungsfaktoren Bereinigter 95.866 $ 75.151 Ertragssteueraufwand Bereinigter 27,2% 23,6% Ertragssteuersatz Das Unternehmen ergänzt seine konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die in Übereinstimmung mit US-GAAP erstellt und veröffentlicht wird, mit bestimmten nicht mit GAAP konformen Finanzkennzahlen. In Übereinstimmung mit Vorschriften der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) bieten die vorstehenden Tabellen einen Abgleich von den nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens zu den am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen. Alle vorstehend angeführten, nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollten zusätzlich zu den vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen berücksichtigt werden. Diese Kennzahlen sind jedoch nicht unbedingt mit ähnlich bezeichneten, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass diese nicht mit GAAP konformen Kennzahlen durch einen Abgleich mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen seinen Investoren wie folgt helfen können: Nicht mit GAAP konforme Umsatzkennzahlen helfen, im Vergleich mit dem Umsatz zurückliegender und künftiger Perioden, Wachstumstrends zu identifizieren, und nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen helfen, im Vergleich mit den Gewinnen zurückliegender und künftiger Perioden, die Trends der langfristigen Ertragskraft des Unternehmens zu verstehen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen um bestimmte Posten, da diese in unterschiedlichen Zeiträumen wesentlich variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verdecken können. Zu den vom Unternehmen aus den nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen herausgenommenen Posten zählen: Devisentransaktionen und Währungsumrechnungen, weniger/mehr Liefertage in einem bestimmten Zeitraum und die Auswirkungen von Akquisitionen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen um bestimmte Posten, da diese nicht unbedingt aussagekräftig für die zentrale betriebliche Performance sind oder damit nicht in Zusammenhang stehen. Zu den vom Unternehmen aus den nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen herausgenommenen Posten zählen: Aufwendungen in Zusammenhang mit Restrukturierungen, Akquisitionen und Integrationen sowie sonstige Aufwendungen, Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen, Wertberichtigung von Markennamen, Acquisition Purchase Accounting, darunter Neubewertung der Bestände, Freigabe von Vermögenswerten für Entschädigungsleistungen, Ertragssteuerreform und Auflösung unsicherer Steuerpositionen.



OTS: MOHAWK INDUSTRIES newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58757 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58757.rss2



Pressekontakt: Frank H. Boykin Chief Financial Officer (706) 624-2695