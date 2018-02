Liebe Leser,

die Commerzbank hat im Laufe der Woche deutliche Schwächen den Börsen gezeigt und schlechte Zahlen bekanntgegeben. Dennoch sei das Unternehmen noch ein Kauf, meinen Chartanalysten mit Blick auf die Chancen in den kommenden Wochen. Ein Kurssprung um 20 % oder mehr nach oben sei eine Überraschung, wird erwartet. Im Einzelnen: Die Commerzbank ist auch nach dieser Woche in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend. Der Wert ist zwar massiv abgestürzt, an den Aussichten ... (Frank Holbaum)

