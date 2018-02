Das wertvollste Startup der Welt und der Google-Mutterkonzern haben ihren milliardenschweren Rechtsstreit beigelegt. Warum die Einigung zwischen Uber und Waymo nicht überrascht.

Mit Spannung wurde nicht nur im Silicon Valley die Aussage von Google-Gründer und Alphabet-Chef Larry Page in dem milliardenschweren Rechtsstreit zwischen Waymo und Uber erwartet. Die Selbstfahrtochter von Alphabet warf dem Fahrdienst vor, konspirativ das Startup des ehemaligen Waymo-Spitzeningenieurs Anthony Levandowski erworben zu haben, um so in den Besitz von Geschäftsgeheimnissen zu gelangen und diese ausbeuten zu können. Zum Auftritt des derzeit mächtigsten Manns des Silicon Valley kommt es nun doch nicht.

Stattdessen haben sich Uber und Waymo am Freitag geeinigt. Alphabet, das ironischerweise bereits Uber-Investor ist, bekommt weitere Anteile an Uber. Deren Wert beträgt rund 244 Millionen Dollar, bei einer Uber-Bewertung von 72 Milliarden Dollar. Eine nicht unerhebliche Summe, doch weit weg von den 1,9 Milliarden Dollar, die Waymo zuvor gefordert hatte.

Die Einigung überrascht nicht. Denn in den drei Verhandlungstagen in San Francisco zeigte sich, dass beide Seiten nur verlieren konnten. Hätte Uber gewonnen, wäre das nicht nur ein deutlicher Kratzer im Image von Alphabet und besonderes dessen Chef Larry Page gewesen.

Es hätte auch den finanziellen Wert von Geschäftsgeheimnissen und Forschungsergebnissen in Frage gestellt, wenn diese sich nicht effektiv schützen lassen. Schädlich gerade für Alphabet, das jedes ...

