11.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Betonung der Inflationsrisiken durch die Fed und die stärksten US-Lohnzuwächse seit über acht Jahren im Zuge des Arbeitsmarktberichtes lösten einen massiven Abverkauf - am zuvor gemäß Stimmungsumfragen bereits heiß gelaufenen - Aktienmarkt aus. So verzeichnete die lange Zeit von stärkeren Rückschlägen gefeite Wall Street am Montag dann den stärksten Tagesrückgang seit 6,5 Jahren, nach einer zwischenzeitlichen Erholung folgte dann am Donnerstag ein weiterer Dämpfer. Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...