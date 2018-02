Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan kritisiert US-Präsident Trump. Sein Verhalten führe zu einem Sittenverfall in der Politik.

Das Gebaren von US-Präsident Donald Trump hat nach Ansicht des langjährigen UN-Generalsekretärs Kofi Annan zu einem Sittenverfall und massiver Verunsicherung in der Politik geführt. "Unter Trumps Führung verliert Amerika all die moralischen und rechtlichen Prinzipien, für die es so viele Jahre stand", sagte der Friedensnobelpreisträger der "Welt am Sonntag".

