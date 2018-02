Rund 22 Millionen Euro soll eine einzige Abteilung der Deutschen Bank in London an Spesen im letzten Jahr verbraucht haben. Das sind satte 40 Prozent mehr als im Vorjahr!Den Kurs der deutschen Bank belasten weiter auch die schlechten Quartalszahlen. Diese Zahlen sind aber nichts dagegen, dass sich angeblich der Großaktionär die chinesische HNA Group an der Deutschen Bank übernommen hat. Die ersten Beteiligungen werden schon auf dem Markt veräußert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...