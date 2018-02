Der Schock vom Dienstag saß den Börsianern noch tief in den Knochen und viele rechneten mit einer Erholung, aber am Donnerstag folgte der nächste Schock. Am Donnerstagnachmittag hatten wir einen Artikel für den RuMaS Express-Service mit folgendem Titel geschrieben: "DAX, Dow Jones & Co.: Entwarnung sieht anders aus! Höchste Vorsicht!" Als wir diesen Artikel geschrieben hatten, lagen der Dow Jones und der Nasdaq 100 noch in einem "überschaubaren Rahmen" ...

