Liebe Leser,

die Deutsche Telekom Aktie gehörte auch in dieser Woche zu den Verlierern. Am Freitagvormittag steht ein Minus von über 4 % zu Buche. In der vergangenen Woche bereits verlor die Aktie um mehr als 5,5 % an Wert. Charttechnisch betrachtet hat sie den horizontalen Unterstützungsbereich bei 14 Euro je Aktie unterschritten. Bereits einige Wochen zuvor wurde auch der 200-Wochen-Durchschnitt nach unten hin durchbrochen. Nach charttechnischen Kriterien befindet sich die Aktie damit ... (David Iusow)

