Unterföhring (ots) - Multifunktionstrinkbecher überzeugt: In der zweiten Ausgabe von "Das Ding des Jahres" wählt das Publikum den GA Shaker+ von Erfinder Gazi Avakhti (38, Niestetal bei Kassel) weiter. Damit steht der Personal Trainer als dritter Finalist der Erfinder-Show fest. 10,1 Prozent der Zuschauer (14-49 Jahre) sehen am Samstagabend auf ProSieben die Präsentationen der Erfinder in "Das Ding des Jahres".



"Das Ding des Jahres" immer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Fotos aus der Show sowie alle weiteren wichtigen Infos zu "Das Ding des Jahres" gibt es auf der Presseseite unter http://presse.prosieben.de/DDDJ



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 11.02.2018 (vorläufig gewichtet: 10.02.2018)



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer, Tina Land Tel. +49 [89] 9507-1158, -1192 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Tina.Land@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2