Der Konflikt zwischen Israel und Iran spitzt sich nach dem Abschuss eines israelischen Kampfjets über Syrien zu.

Nach dem Abschuss eines israelischen Kampfflugzeugs durch die syrische Luftabwehr will Israels Sicherheitskabinett am Sonntag tagen. Die Minister wollten über das weitere Vorgehen nach der jüngsten Eskalation beraten, berichtete das israelische Fernsehen.

In der Nacht zum Sonntag blieb die Lage ruhig, es kam vorerst zu keinen neuen Angriffen. Im Norden Israels sollten die Kinder regulär zur Schule gehen.

Am Samstag hatte die syrische Luftabwehr in der Nähe der Grenze zu Israel ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen. Israels Luftwaffe flog in mehreren Wellen Angriffe in Syrien und bombardierte nach eigener Darstellung "iranische Ziele" und die Luftabwehr. Beschossen wurde syrischen Angaben zufolge unter anderem der strategisch wichtige Militärflughafen T4 im Zentrum des Bürgerkriegslandes. Er gilt als Stützpunkt der Armee und ihrer Verbündeten, die eng mit dem schiitischen Iran verbunden sind.

Mit dem jüngsten Angriff auf iranische Stellungen in Syrien hat Israel dem Iran nach Ansicht von Geheimdienstminister Israel Katz die klare Botschaft gesendet, dass der jüdische Staat keine iranische Militärpräsenz vor seiner Haustür dulden werde. Die Iraner bräuchten Zeit, um zu "verdauen, zu verstehen und zu fragen, wie Israel diese Stellungen zu treffen wusste", sagte Katz am Sonntag.

Israel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...