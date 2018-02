München (ots) -



- Michaela (46) und Andrew (41) beim Nackt-Dating-Experiment - Moderation: Milka Loff Fernandes - Ausstrahlung: Montag, 12. Februar 2018 um 22:15 Uhr bei RTL II



In einer neuen Episode von "Naked Attraction - Dating hautnah" wagen Andrew (41) und Michaela (46) das Experiment, potenzielle Partner nackt nach dem ersten optischen Eindruck auszuwählen. Von wem lassen sie sich überzeugen - und wer hält den Erwartungen beim ersten bekleideten Date stand?



Der 41-jährige Andrew wohnt in der Nähe von München, arbeitetet als Luftsicherheitskontrollkraft am Flughafen und hat einen fünfjährigen Sohn. Er ist seit anderthalb Jahren Single, hat auch schon Online-Dating probiert, was jedoch überhaupt nicht sein Ding ist. Andrews Hobbys sind Fußball und Billardspielen. "Die Frau, die ich suche, sollte am besten meine Freundin, meine Geliebte und mein bester Freund alles in einer Person sein", sagt er über seine Traumpartnerin.



Bei "Naked Attraction" trifft Andrew auf Denise (23) aus Bayern, Haoui (35) und Irina (27), beide aus Berlin, Mareike (20) aus Thüringen, Stella (24) aus Hessen und Tamara (24) aus Newport.



Die 46-jährige Michaela aus Berlin lebt seit drei Jahren in Köln, ist sehr unternehmungslustig und verbringt viel Zeit mit ihren Freunden. Sie hat zwei Katzen und ihr zukünftiger Partner sollte auf keinen Fall ein Problem mit den Vierbeinern haben. "Die Optik ist in einer Beziehung die Eintrittskarte", sagt Michaela. "Die Optik entscheidet, in wen man sich verliebt und der Charakter, ob man zusammenbleibt." Michaela sucht einen Mann, der ihr Paroli bieten kann und zu dem sie aufschauen kann.



Bei "Naked Attraction" trifft Michaela auf Axel (48) aus Bayern, Markus (48) aus der Schweiz, Michael (43) aus Baden-Württemberg, Stefan (40) aus Niedersachsen, Uwe (49) aus Baden-Württemberg und Uwe (58) aus Berlin.



Ob Michaela und Andrew bei "Naked Attraction" einen Partner finden?



"Naked Attraction - Dating hautnah"



Ein Single, sechs Kandidaten und eine ungewöhnliche Situation: Bei "Naked Attraction - Dating hautnah" präsentieren sich die Kandidaten völlig nackt in sechs Boxen. Ihre Körper werden erst nach und nach aufgedeckt und das Gesicht als letztes gezeigt. Die Singlefrauen und Singlemänner haben die Qual der Wahl, wen sie näher kennenlernen möchten. Dabei müssen sie sich komplett auf den ersten Eindruck der nackten Körper verlassen. Im Rahmen des Dating-Experiments erklären die Singles, welche körperlichen Reize sie ansprechen und warum. Interessante wissenschaftliche Fakten erläutern darüber hinaus, welche Faktoren die Partnerwahl beeinflussen. Präsentiert wird die Show von Moderatorin Milka Loff Fernandes. "Naked Attraction - Dating hautnah" ist die Adaption eines britischen Erfolgsformats und wird von der Tower Productions GmbH produziert.



