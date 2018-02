Liebe Leser,

die Bitcoin Group Aktie hat eine deutlich positive Woche hinter sich, nachdem sie in der Woche zuvor noch stark eingebrochen war. Am Freitagvormittag steht ein Plus von über 42 % zu Buche. Charttechnisch hat sie damit nicht nur den zuvor unterschrittenen 200-Tage-Durchschnitt überwinden können, sondern preschte auch über den abwärts gerichteten Trendkanal nach oben durch, siehe Chart auf Tageskerzenbasis unten. Sofern sich die Aktie nun über dem Trendkanal sowie der Durchschnitts-Linie ... (David Iusow)

