Tesla (WKN:A1CX3T) hat die Erwartungen in jeglicher Hinsicht übertroffen und ist dabei zu einem der wertvollsten Autokonzerne der USA geworden - das Unternehmen hat bereits Ford (WKN:502391) übertroffen und nähert sich sogar General Motors (WKN:A1C9CM) an.



Aber es gibt immer noch eine Menge Unsicherheiten um Tesla - vom Geschäftsmodell über die langfristigen Pläne bis hin zur Gigafactory. Diese Unsicherheiten sollte die Anleger zu Recht mit Zurückhaltung betrachten. Doch CEO Elon Musk hat es sich zur Gewohnheit gemacht, die Erwartungen zu übertreffen.



Auch wenn man von ganzem Herzen an Musk und Tesla glaubt, ist eines klar: 2018 wird auf keinen Fall das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...