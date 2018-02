Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie verliert in dieser Woche, Stand Freitagnachmittag (MEZ), 5,96 % an Wert. Damit setzte sie die Abwärtsbewegung von letzter Woche fort, in der sie bereits mehr als 9 % verloren hatte. Charttechnisch ist die Lage in der Alibaba-Aktie etwas undurchsichtig. Der Wert konnte nun bereits mehrmals nach unten und oben aus der Konsolidierung ausbrechen, nur um danach wieder zu drehen. Der Fortbestand der Konsolidierung ist daher auch weiterhin wahrscheinlich. Sollte ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...