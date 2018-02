Die Furcht vor weiteren Turbulenzen dürfte Experten zufolge auch in der neuen Woche das Geschehen an den Weltbörsen prägen. "Amerikanische Indizes haben in den vergangenen Jahren die Erholung angeführt", sagt Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst beim Brokerhaus ActivTrades. "Nun verbreiten sie Unsicherheit in der Welt." Der Leiter von Astor...

