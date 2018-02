Der Iran feiert den 39. Jahrestag seiner islamischen Revolution. Präsident Ruhani sieht sein Land vor einer "politischen Reifeprüfung".

Im 40. Jahr nach der islamischen Revolution sieht Irans Präsident Hassan Ruhani sein Land vor einer "politischen Reifeprüfung". Dafür sei vor allem Respekt für Bürgerrechte im Inland und für internationale Spielregeln im Ausland notwendig, sagte er am Sonntag bei den Feiern zum 39. Jahrestag der Revolution in Teheran. "Wichtig ist der Respekt für die Privatsphäre der Menschen ... da sollte sich gefälligst keiner einmischen", so Ruhani.

Im Februar 1979 hatte ein Aufstand unter Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini zum Zusammenbruch der Monarchie geführt. Wegen der seither geltenden strengen islamischen Vorschriften leben die Iraner mit vielen politischen, aber auch erheblichen gesellschaftlichen Restriktionen.

In ...

