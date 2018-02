Am 22. Spieltag in der 2. Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth gegen die SG Dynamo Dresden mit 1:0 gewonnen und sich damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert. Lukas Gugganig schoss in der 39. Minute den entscheidenden Siegtreffer.

Viele weitere Chancen auf beiden Seiten wurde vergeben. Fürth klettert damit auf den Relegationsrang 16, Dresden bleibt mit nur drei Punkten mehr auf Platz 13. Die beiden anderen Zweitligapartien am Sonntagnachmittag endeten sowohl zwischen SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig als auch zwischen FC Erzgebirge Aue und FC Ingolstadt torlos 0:0.