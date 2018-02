Die Netzkosten sind je nach Region unterschiedlich stark gestiegen. Die Bundesnetzagentur möchte jetzt gleiche Preise für alle haben.

Viele Stromkunden in Deutschland müssen sich zumindest bei den Netzkosten vorerst auf keine zusätzlichen Belastungen einstellen. "Die Netzentgelte für den Verbraucher werden im kommenden Jahr in vielen Bereichen praktisch nicht steigen", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, der Deutschen Presse-Agentur. Die Entwicklung sei allerdings nicht einheitlich: "In einigen Regionen wird es einen Anstieg geben, in anderen werden sie sinken."

Die Gebühren für den Stromtransport sind in den vergangenen Jahren insgesamt deutlich ...

