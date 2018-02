Liebe Leser,

die Aktie der Heidelberger Druck ist an den letzten beiden Tagen der zurückliegenden Woche Achterbahn gefahren. Abhängig vom Börsenplatz war es für den Wert am Donnerstag immerhin um mehr als 6 % nach oben gegangen, um dann am Freitag wieder rund 4,5 % abzugeben. Charttechniker sprechen von einer schwer einzuschätzenden charttechnischen Situation, die allerdings Chancen nach oben eröffnet. Im Einzelnen: An sich befindet sich der Wert in einem übergeordneten Seitwärtstrend. ... (Frank Holbaum)

