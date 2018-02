Straubing (ots) - So sehr es zu begrüßen ist, dass die Zeichen derzeit auf Entspannung stehen - das kann sich, wenn sich die Aufmerksamkeit der Welt nach den Olympischen Spielen wieder anderen Dingen zuwendet, ganz schnell wieder ändern. Mit der vorgezogenen Militärparade am Tag vor der Eröffnung der Spiele hat er der Welt gezeigt, wie er tickt. Es gibt also allen Grund, ihm mit äußerster Vorsicht zu begegnen.



