Nach über sieben Jahren verlässt der Herausgeber und Geschäftsführer die von ihm entscheidend mitgeprägte Verlagsgruppe. Ein Rückblick.

Townhall Meetings gehören heute zum guten Ton innerbetrieblicher Kommunikation in jedem größeren Unternehmen - auch beim Handelsblatt. Aber das kurzfristig anberaumte Treffen, zu dem die Mitarbeiter der Handelsblatt Media Group am Freitagnachmittag eingeladen wurden, war doch in jeder Hinsicht außergewöhnlich: Verleger Dieter von Holtzbrinck gab die Trennung von Gabor Steingart bekannt.

Man habe sich, so von Holtzbrinck, "nach sieben Jahren äußerst erfolgreicher und freundschaftlicher Zusammenarbeit" auf eine "Beendigung der beruflichen Partnerschaft geeinigt". Und das, obwohl er Steingart zugleich als "mutigen und charismatischen Führer" lobte, der die Verlagsgruppe "auf großartige Weise weiterentwickelt und erneuert" habe, wofür er "höchsten Respekt und größten Dank" verdiene.

Warum dann die Trennung? Der Verleger nannte zwei Gründe, die für den Schritt ausschlaggebend gewesen seien: "Erstens: Differenzen in wesentlichen gesellschaftsrechtlichen Fragen. Hinzu kam zweitens: eine nicht generell, aber im Einzelfall unterschiedliche Beurteilung journalistischer Standards."

Es gab demnach einen eher grundsätzlich angelegten strategischen Dissens, aber auch einen kurzfristigen Anlass für den Abschied, dessen Hintergründe andere Medien schon am Donnerstagabend beleuchteten:

