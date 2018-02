Zum Abschluss des 22. Bundesliga-Spieltages hat Bremen gegen Wolfsburg mit 3:1 gewonnen. Werder bleibt damit zwar auf Platz 15, vergrößert den Abstand zum Relegationsplatz 16 aber auf drei Punkte.

Wolfsburg ist auf Platz 13. Ludwig Augustinsson schoss die Gastgeber in der 4. Minute in Führung, Florian Kainz legte in der 40. Minute nach. Es folgte der Anschlusstreffer von Wolfsburgs Paul Verhaegh in der 50. Minute, Bremens Florian Kainz machte dann aber in der 73. Minute alles klar.