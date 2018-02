In der vergangenen Handelswoche konnte man aus den bekannten Gründen nicht viel an den Börsen verdienen, wenn man mal von harten Short-Trades auf die Indizes absieht. Wir sehen uns aber mit unserer Trading-Strategie in vollem Umfang bestätigt, denn viele Einstiegskurse wurden nicht erreicht und haben damit vor Verlusten geschützt, andere Werte wurden in der Gewinnzone ausgestoppt und es gibt nur sehr wenig Trades, die mit einem kleinen Verlust abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...