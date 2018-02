Halle (ots) - Die Bahn hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich, mit Rückschlägen bei Qualität und Pünktlichkeit, mit Pannen beim Start der Schnellstrecke Berlin-München und dem Desaster bei Stuttgart 21. Aber 2017 brachte auch einen Passagierrekord. Was die Bahn am wirksamsten voranbringt, ist eine verlässliche, stetige, nachhaltige Politik. Und die Parteien dürfen das Unternehmen nicht länger als ihren Laden begreifen, in dem sie mehr oder weniger verdiente Politiker ohne jede Managementerfahrung unterbringen können. Es kann nicht sein, dass ein Parteibuch bei der Besetzung von Vorstands- und Aufsichtsratsposten wichtiger ist als die fachliche Qualifikation.



