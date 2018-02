Halle (ots) - Die Bemerkung des ersten sozialdemokratischen Bundespräsidenten Gustav Heinemann 1969, seine Wahl sei ein Stück Machtwechsel, würde heute wahrscheinlich als Skandal wahrgenommen. Dabei war sie von erfrischender Offenheit. Es ist ja gerade dieser Mangel an Offenheit, der das Vertrauen in die Politik mehr schädigt, als wenn ein Frank-Walter Steinmeier deutlicher zeigen würde, dass er als Präsident zwar seine Mitgliedschaft, aber doch nicht seine sozialdemokratische Gesinnung ruhen lässt. Nun wird aus diesem Bundespräsidenten kein Emmanuel Macron mehr. Aber er hat noch vier Jahre Zeit, um mehr Mut zu schöpfen, mehr Mut zu vermitteln und einfach mehr aus seinem Amt zu machen.



