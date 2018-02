Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Was macht den "Närrischen Ohrwurm" aus? Er ist handgemacht und geht direkt ins Ohr. Genau so einen Hit präsentierten "Peng Gang" aus Lauchringen bei der 11. Ausgabe des "Närrischen Ohrwurms". Ihr Titel "1, 2, 3 Peng" setzte sich am heutigen Sonntag, 11. Februar, beim großen Finale des Fastnachtshit-Wettbewerbs von SWR Fernsehen und Südkurier in der Stadthalle Singen (Hohentwiel) gegen 11 Mitstreiter durch. Mehr als 26 Prozent des Publikums stimmten für die die Band aus Lauchringen. Auf Platz zwei landeten "Die Jauchzaaa" aus Stuttgart und Balingen, den dritten Platz belegten "Peter Fidel und Lena" aus Burladingen-Melchingen.



Das waren die Ohrwurm-Finalisten



Nach zwei Stunden und zwölf Hits hatten zwar "Peng Gang" die Nase vorn, zuvor aber sorgten zwischen 16 und 18 Uhr in der Livesendung aus der Stadthalle Singen alle Finalisten für Riesenstimmung: "Die Jauchzaaa" aus Stuttgart und Balingen, "Peter Fidel und Lena" aus Burladingen-Melchingen, "Green Fiess" aus Saarbücken-Dudweiler, "Die Meckis" aus Konstanz, "Blamasch" aus Leipheim, "Harald Walz & Friends" aus Wald-Michelbach, "Barbed Wire" aus Tauberbischofsheim, "Karobuben" aus Köln, "Zucker für die Ohren" aus Weissach im Tal, "Se Bummtschacks" aus Ober-Olm, und "Jürgen Finkenauer und die Stammtischbrüder" aus Mainz. Vom Allgäu bis zur Eifel, vom Bodensee bis zum Westerwald: Aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland konnten sich die närrischen Songschreiber bewerben. Die Bedingungen: Die Hits mussten eingängig und handgemacht sein; Coversongs waren genauso tabu wie technische Effekte oder Playback. Die musikalische Palette 2018 reichte von Gesang mit Gitarrenbegleitung bis Heavy-Metal.



Publikum stimmt per TED ab



Aus 50 Bewerbern wählte eine Jury Ende Januar die zwölf Finalisten. Am 11. Februar beim Finale bestimmte ausschließlich das Publikum. Die Promi-Jury mit Schauspielerin Ursula Cantieni, Entertainer Hansy Vogt und Sängerin Alexandra Hofmann - angeleitet von SWR Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein - gab zwar ihre individuelle Einschätzung nach jedem Titel zum Besten, entscheidend waren aber die Publikumsstimmen per TED.



Die Preise



Neben Ruhm und Ehre sind den Gewinnern auch attraktive Preise sicher. "Peng Gang" bekommen eine CD-Produktion, "Die Jauchzaaa" ein professionell hergestelltes Musikvideo und "Peter Fidel und Lena" ein Profi-Fotoshooting beim Südkurier.



Närrischer Ohrwurm ist und bleibt beliebt Der "Närrische Ohrwurm" ist eine gemeinsame Veranstaltung von SWR Fernsehen und Südkurier und hat auch nach über einem Jahrzehnt keinen Erfolg eingebüßt: "Wenn ich mir anschaue, dass es nach elf Jahren und geschätzten 600 Bewerbungen immer noch Neuentdeckungen gibt, ist es mir um die Zukunft der Fastnachtsmusik nicht bange", so SWR-Redakteur Olaf Jahnke. 2018 bewarben sich rund 50 Titel für den "Närrischen Ohrwurm 2018".



Mehr Informationen auch im Internet unter SWR.de/fastnacht



Pressekontakt: Marion Erös, Tel. 0711/929-14296, marion.eroes@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2