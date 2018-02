Erneut ist das Militär gegen eine Bande vorgegangen. Die Kriminellen sollen Goldgräber bedroht haben. Die Aktion fordert viele Leben.

Bei einer Militäraktion in einer illegalen Goldmine in Venezuelas sind mindestens 18 Menschen getötet worden, wie ein Heeresoffizier am Sonntag bestätigte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...