Regierungen weltweit stellen an Anlagenhersteller immer höhere Anforderungen im Hinblick auf die Verwendung von umweltverträglichen Chemikalien. In der Kälte- und Klimakältetechnikbranche bedeutet dies, ältere Kältechemikalien, die starke Treibhausgase wie Kohlenwasserstoffe (HFC), Chlorfluorkohlenwasserstoffe (HCFCs) und Chlorfluorkohlenstoffe (CFCs) durch weniger schädliche "grüne" Kältemittel zu ersetzen, die die Ozonschicht nicht angreifen und weniger zur globalen Erwärmung beitragen.

Diese alternativen Kältemitteltypen sind natürlich vorkommende, nichtsynthetische Stoffe, die als Kältemittel in Kühlgeräten und Klimaanlagen eingesetzt werden können. Dazu zählen Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan und Cyclopentan), CO2, Ammoniak, Wasser und Luft.

Für OEMs, die Kühl- und Klimaanlagen herstellen, bringen neue Vorschriften neue Herausforderungen mit sich, nicht nur im Hinblick auf den bestgeeigneten Kältemitteltyp für die spezifische Anwendung, sondern auch bei der Auswahl von Komponenten, die sich für die technischen Anforderungen und Leistungsmerkmale des jeweiligen Kältemittels eignen. Welche Optionen stehen dafür zur Verfügung und wie treffen Sie Ihre Auswahl?

Optionen für Kältemittel

Es gibt zwei wichtige Kriterien, um zu bewerten, ob ein Kältemittel umweltverträglich ist: erstens das Ozonabbaupotenzial (ODP, Ozone Depletion Potential) und zweitens das Treibhauspotenzial (GWP, Global Warming Potential).

Das ODP ist eine Maßzahl für den relativen Effekt des Abbaus der Ozonschicht, der durch einen Stoff ausgelöst werden kann. UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht führt zur Freisetzung von Chlor in CFCs und HCFCs in die Atmosphäre, das dann die Ozonschicht schädigt. Natürliche Kältemittel hingegen haben einen ODP von Null, was bedeutet, dass sie die Ozonschicht nicht angreifen, wenn sie aus dem System entweichen.

Das GWP ist eine Maßzahl für den relativen Beitrag eines Gases zum Treibhauseffekt. Je niedriger das GWP, desto umweltverträglicher ist ein Stoff. Das GWP vergleicht die Wärmemenge, die in einer bestimmten Menge eines Gases eingeschlossen ist, mit der in einer ähnlichen Masse Kohlendioxid eingeschlossenen Wärmemenge. Ein spezifisches GWP wird für einen bestimmten Zeitraum berechnet, in der Regel 20, 100 oder 500 Jahre.

Die Mehrzahl der heute eingesetzten Kältemittel hat ein GWP von 1,400 bis 4,000. Die aktuellen FCKW-Kältemittel R404a und R134a haben extrem hohe GWP-Werte ? 3,922 und 1,430 ? und sind somit in hohem Maße umweltschädlich. Im Vergleich bietet der Kohlenwasserstoff Propan R290, eine neuere, natürliche Version von R404A, ein äußerst niedriges GWP von lediglich 3,0. Mittlerweile hat der Großteil der Industrie von R404A auf R134A umgestellt, doch der Einsatz von R290 wird zukünftig noch mehr Vorteile bringen.

Kohlenwasserstoffe

Viele der natürlichen Kältemittel der neuen Generation basieren statt auf Kohlenfluorwasserstoff (HFC) auf Kohlenwasserstoff (HC). Zu den kohlenwasserstoffbasierten Kältemitteln zählen Propan (R290), Isobutan (R600a) - typischerweise in kleineren Anwendungen wie Haushaltsgeräten eingesetzt - und R32, bei dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...